"4.30 утра, 23 машины": На видео снова попала очередь из ковидных скорых перед больницей
Несмотря на обещанное в скором времени снятие режима полной готовности в Омской области, до плато по заболеваемости коронавирусом говорить еще очень рано. Свидетельством тому и данные о новых случаях заражений за сутки - цифры продолжают расти - и ситуация в самих больницах, где обследуют и лечат ковидных больных.
Омичи снова заметили огромную очередь из скорых, которая на этот раз собралась перед МЧС-4.
- Полчетвертого утра, 23 машины, - комментирует происходящее автор записи, сделанной 16 июня. - В очереди на МСКТ(мультиспиральная компьютерная томография) МСЧ-4 в Порт-Артуре.
Очередь из скорых в Омске.Видео: «Омск Live»
ИСТОЧНИК KP.RU
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