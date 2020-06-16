2020-06-16T09:50:13+03:00
Общество

"4.30 утра, 23 машины": На видео снова попала очередь из ковидных скорых перед больницей

Такую картину очевидцы заметили возле МЧС-4 [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видео «Омск Live»Фото: скриншот видео «Омск Live»Фото: vk.com
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Несмотря на обещанное в скором времени снятие режима полной готовности в Омской области, до плато по заболеваемости коронавирусом говорить еще очень рано. Свидетельством тому и данные о новых случаях заражений за сутки - цифры продолжают расти - и ситуация в самих больницах, где обследуют и лечат ковидных больных.

Омичи снова заметили огромную очередь из скорых, которая на этот раз собралась перед МЧС-4.

- Полчетвертого утра, 23 машины, - комментирует происходящее автор записи, сделанной 16 июня. - В очереди на МСКТ(мультиспиральная компьютерная томография) МСЧ-4 в Порт-Артуре.

Очередь из скорых в Омске.Видео: «Омск Live»

ИСТОЧНИК KP.RU

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