На видео попали люди в защитных костюмах в центре Омска

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:25:14+03:00

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Омичей напугали люди в «противочумных» костюмах в центре города. На улице Жукова рядом с лежащим на земле человеком остановилась машина скорой помощи, из которой вышли медики в такой защите.

Видео происходящего очевидцы сняли на видео и выложили в социальные сети.

Впрочем, вскоре все разъяснилось.

– Один торопыга сбил мотоцикл с двумя пассажирами. Ехала мимо скорая с распознаванием ковида, они остановились и оказали первую помощь, – рассказала в комментариях одна из подписчиц паблика «Омск Live», где появился пост. – Спасибо врачам! Они были с нами пока не приехала обычная скорая! Спасибо всем неравнодушным людям, которые просто оказались рядом!

ИСТОЧНИК KP.RU