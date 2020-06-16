Небывалое нашествие клещей: Кровососы напали на омичей уже более 4 тысяч раз

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:48:02+03:00

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Омичей просят быть осторожнее. В этом году клещи особенно активны

По информации областного Управления Роспотребнадзора информирует, что по состоянию на 15 июня обратилось в медорганизации области 4093 человека, в том числе 1434 детей, пострадавших от укусов клещей, что превышает среднемесячный уровень в 1,4 раза.

Пока в результате укусов никто из местных жителей не заразился опасными инфекционными заболеваниями, которые переносят кровососы.

Также сообщается, что в Омской области обработка от клещей проведена на площади 1315,44 га. С начала года против энцефалита привито более 35 тысяч человек.

В специализированных лабораториях исследовано 99,8% клещей, снятых с людей, из них зараженных вирусом клещевого энцефалита – 1,9%, боррелиями – 7,1%, зараженных возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,3 %, моноцитарным эрлихиозом человека 0,7%.

Проводятся исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила – 0,6%.

Адреса лабораторий, проводящих исследование на инфекции, передающиеся клещами:

– ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора, пр. Мира, д. 7. т. 65-16-22 в рабочие дни с 8.00 до 16.00 методами ИФА, ПЦР;

– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» г. Омск, ул. 27 Северная, д. 42а, т. 68-09-82, 68-08-37 в рабочие дни с 8.00 до 16.00, в выходные и праздничные дни с 9.30 до 17.00;

– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» г. Тара, ул. Советская, 100, т. 8 (271) 2-25-06, в рабочие дни с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни с 8.00 до 18.00;

– БУЗОО «Крутинская ЦРБ» р. п. Крутинка, ул. Больничный переулок, 21, т. 8 (267) 2-11-98, в рабочие дни с 8.00 до 17.00;

– БУЗОО «Тюкалинская ЦРБ» г. Тюкалинска, ул. Луначарского, 1, т. 8 (276) 2-10-41, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU