В Омской области снят особый режим

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:44:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омской области сняли особый противопожарный режим, введенный с 16 апреля. Местным жителям было запрещено посещать леса и тем более разводить там костры. Однако все это наложилось на режим полной готовности, до сих пор действующий из-за пандемии коронавируса. Так что в любом случае официально нельзя было выходить даже из домов.

– Режим снят, но это не значит, что нужно поджигать горючие материалы и разводить костры на расстоянии от зданий ближе 50 метров, – рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Дмитрий Скворцов. – Если жители все-таки собрались развести костер при соблюдении данного расстояния, мы настоятельно рекомендуем очистить место от сухой растительности, предусмотреть первичные средства пожаротушения. Напоминаем, за несоблюдение требований пожарной предусмотрены административная и уголовная ответственность. В отношении граждан штрафные санкции составляют до 3 тысяч рублей, для юрлиц – до 200 тысяч рублей. Также планируются рейды в садоводческих товариществах, виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Сейчас омичи уже могут выезжать на природу и даже жарить там шашлык. Но при строгом соблюдении правил. Расстояние от источника огня должно быть не менее 50 метров от ближайших построек, 100 метров – от хвойного леса, 30 метров – от лиственного. Территорию вокруг необходимо очистить в радиусе 10 метров и отделить минерализованной полосой не менее 0,4 метра. Кроме того, под рукой должны быть средства пожаротушения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785124" frameborder="0"></iframe> Снят особый противопожарный режим..Комментарий замначальника управления надзорной деятельности и профилактикой работы ГУ МЧС России по Омской области Дмитрия Скворцова.

ИСТОЧНИК KP.RU