2020-06-13T11:04:01+03:00
Общество

В Омске снова подорожал бензин

Цены снова пошли вверх
Станислав МУХИН
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Бензин снова подорожал.Бензин снова подорожал.Фото: ВКонтакте
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Очередной неприятный сюрприз ждал омских автолюбителей утром 13 июня. На самых популярных сетевых заправках снова подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95. Цены подняли традиционно на 20-30 копеек - в зависимости от района и сети. Литр самого популярного топлива АИ-92 на омских АЗС теперь стоит 41 рубль 25 копеек, а марки АИ-95 — 43 рубля 95 копеек.

С чем именно связано очередное подорожание топлива, непонятно. Как обычно, владельцам автомобилей этого никто не объясняет. Сколько продержатся нынешние цены, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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