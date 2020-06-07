К 2040 году в Омске может появиться 260 км велодорожек

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:33:24+03:00

К 2040 году в Омске может появиться 260 км вело дорожек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Планируется, что по ним можно будет кататься в любой точке города

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В горсовете презентовали изменения в Генплан Омска до 2040 года, которые разработали в институте территориального планирования «Град». В частности авторы проекта предлагают создать несколько новых парков и реконструировать существующие. А набережная вдоль Иртыша протянется на 15 км – от Речпорта в Ленинском округе до причала в Нефтяниках.

Кроме того, предлагается соединить весь город сетью велодорожек – общей протяженностью почти в 260 км.

– Мы планируем в генеральном плане развитие велосипедной сети не только вдоль набережной. Велосипедные дорожки должны появиться в границах всего города. Если кому-то захочется устроить веломарафон по городу – это можно будет сделать. Но не сейчас, мы планируем к 2040 году, – рассказала архитектор ИТП «Град» Наталья Старченкова в ходе онлайн-презентации генплана.

Добавим, пока на рассмотрение представлен черновик Генплана, до 19 июля омичи могут вносить в него свои предложения. Окончательную версию документа рассмотрят в августе-сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU