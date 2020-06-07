Омичи бьют тревогу: Ради нового ТЦ вырубают парк 30-летия ВЛКСМ

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:13:18+03:00

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Омичи заметили, что в парке имени 30-летия ВЛСКМ начали вырубать деревья. Причем речь идет не о старых и больных растениях. Просто, судя по всему, деревья мешают строительству, которое затеяли в этом месте.

– Вырубка деревьев проведена арендатором участка – ООО «Кедр», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе омской мэрии. – Этот земельный участок площадью 21 тысяч кв. м в 2008 году постановлением мэра города Омска был передан в аренду под строительства торгово-развлекательного комплекса. Арендатор обязан выполнить компенсационные высадки деревьев – этот вопрос на контроле администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU