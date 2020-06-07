В Омске заразились коронавирусом еще 42 человека

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:44:17+03:00

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По информации областного минздрава, за сутки в Омской области зарегистрировано 42 новых инфицированных COVID-19. Таким образом, ситуация пока развивается скачкообразно. После нескольких дней спада был рост. И вот снова заболеваемость пошла на убыль.

География новых случаев выглядит так: Омск – 35 человек, Таврический район – четыре, Омский, Русско-Полянский, Саргатский районы – по одному пациенту.

Также сообщается, что по данным на 7 июня еще 31 пациент с коронавирусом выздоровел и ни одного не умерло.

В общей сложности за все время с начала пандемии в регионе инфицированы 1718 местных жителей, выздоровел 751 человек и скончались 22.

ИСТОЧНИК KP.RU