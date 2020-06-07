2020-06-07T08:59:17+03:00
Происшествия

В Омске мотоциклист влетел в «лэндкрузер»

Авария случилась на выезде из города
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском округе. В районе Черлакской оптовки молодой омич на мотоцикле не справился с управлением и влетел во внедорожник.

По свидетельству очевидцев, мотоциклист в момент происшествия был без шлема и других средств защиты. Фото аварии выложили в паблике «ЧП Омск». Вскоре в комментариях под постом написал и сам пострадавший.

– Ехал позади «Крузака», когда тот решил совершить маневр с увеличенным радиусом поворота! – заверяет мотоциклист. – Дал сначала вправо, а потом налево (поэтому стоит полубоком). Увидев меня, резко остановился, но было уже поздно. Я положил мот за 30 метров перед ним, ударил ему в колесо и отскочил еще на 50 метров по встречке в ограждение! Живой, но стерся хорошо. Без экипа выехал наудачу. С этих пор только в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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