Омичи гадают, зачем на крыше дома на Левом берегу появился вертолет

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:00:30+03:00

Также очевидцы заметили, как его везли по улице 70 лет Октября [видео]

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В субботу, 6 июня, жители Левого берега стали свидетелями необычной картины. В потоке машин ехал грузовик, перевозивший вертолет. А чуть позже воздушное судно с помощью крана подняли на крышу недостроенного здания возле фитнес-центра.

Теперь омичи гадают, что бы все это могло значить.

Фото и видео происходящего очевидцы выложили в социальные сети. Одни из подписчиков паблика «Инцидент Омск» шутят, что кто-то из соседей купил себе личный вертолет и так им хвастается. Другие решили, что воздушное судно эвакуировали за неправильную парковку.

Вертолет везут по дороге в Омске.Видео: Инцидент Омск

ИСТОЧНИК KP.RU