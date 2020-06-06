Омичи гадают, зачем на крыше дома на Левом берегу появился вертолет
В субботу, 6 июня, жители Левого берега стали свидетелями необычной картины. В потоке машин ехал грузовик, перевозивший вертолет. А чуть позже воздушное судно с помощью крана подняли на крышу недостроенного здания возле фитнес-центра.
Теперь омичи гадают, что бы все это могло значить.
Фото и видео происходящего очевидцы выложили в социальные сети. Одни из подписчиков паблика «Инцидент Омск» шутят, что кто-то из соседей купил себе личный вертолет и так им хвастается. Другие решили, что воздушное судно эвакуировали за неправильную парковку.
Вертолет везут по дороге в Омске.Видео: Инцидент Омск
ИСТОЧНИК KP.RU