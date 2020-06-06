6 Июнь 2020 2020-06-06T17:36:45+03:00

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Не на шутку встревожило омичей ЧП, случившееся в историческом центре Омска. Прогуливавшиеся по улице Ленина горожане заметили вереницу пожарных машин, подъезжавших к популярному ресторану, расположенному в Камергерском переулке.

– Сообщение о пожаре в здании на улице Ленина поступило 6 июня в 13.33, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – По предварительным данным, в помещении произошло возгорание вытяжки. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Открытое горение было локализовано в 14.10. От МЧС на месте работали девять единиц техники и 42 человека.

Представители ресторана уже извинились перед посетителями в соцсетях и сообщили, что доставка временно приостановлена. Печально, что все случилось как раз перед тем, как заведениям общепита разрешили открыть летние веранды. Напомним, запускать туда посетителей они смогут уже со следующей пятницы.

На видео попало, как 9 машин тушат горящий ресторан на улице Ленина в Омске.Видео: Инцидент Омск

ИСТОЧНИК KP.RU