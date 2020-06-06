2020-06-06T11:49:33+03:00
Общество

Омичи пожаловались, что на заброшенной стройке бегают дети

В областном минстрое ответили, что денег на ограждение объекта пока нет
Анна МИКУЛА
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Фото: "Омск Live"Фото: "Омск Live"
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Омичка Ольга Котова обратила внимание, что на заброшенной на улице Конева стройке бегают дети от 7 до 14 лет. Женщина предположила, что это заброшенная станция метро, и поделилась беспокойством, что там кто-то может разбиться. Фото она выложила в паблике «Омск Live».

Подписчики предположили, что это не станция метро, а недостроенная «свечка» в новом жилом микрорайоне.

Прокомментировали пост и представители областного минстроя:

– Так как восстановление ограждения не входит в мероприятия, включенные в консервацию данного объекта, минстрой Омской области согласовывал КУ ОО «Управление заказчика по строительству» реализацию подготовительных работ на станции метро «Кристалл» Первого пускового участка, включающих восстановление ограждения за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты заказчика. Работы включают в себя демонтаж существующего ограждения, устройство нового с использованием металлического профилированного листа, – говорится в сообщении ведомства. – Минстроем Омской области ведется работа по внесению очередных изменений в госпрограмму «Развитие транспортной системы в Омской области» от 16.10.2013 № 262-п по перераспределению доведенных до КУ ОО «Управление заказчика по строительству» лимитов бюджетных обязательств с Первоочередного участка на Первый пусковой участок. После доведения лимитов бюджетных обязательств КУ ОО «Управление заказчика по строительству», восстановление конструкций ограждения строительной площадки будет выполнено в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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