В Омске сравнялось число заболевших и выздоровевших пациентов с коронавирусом

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:31:36+03:00

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После нескольких дней спада в Омской области снова произошел скачок заболеваемости коронавирусом. По данным на субботу, 6 июня, в регионе выявлен 81 новый случай заражения. И ровно столько же - 81 пациент - добавился к выздоровевшим. К сожалению, еще один местный житель с подтвержденным COVID-19 скончался.

Таким образом, общее количество случаев, выявленных в Омской области с начала пандемии, уже добралось до отметки в 1 676, 720 пациентов полностью выздоровели, 22 скончались.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 64, Любинский, Таврический, Азовский, Калачинский, Исилькульский районы – по два новых случая заражения, Омский, Марьяновский, Кормиловский, Большереченский, Русско-Полянский, Нововаршавский, Одесский районы – по одному пациенту. Под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 2 257 человек. Сняты с учета – 27 651, сообщает пресс-служба областного минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU