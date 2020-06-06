2020-06-06T10:33:28+03:00
Общество

Неравнодушный омич помог «скорой», сломавшейся по пути в больницу

В результате все закончилось благополучно
Анна МИКУЛА
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Фото: "Аварийный Омск"Фото: "Аварийный Омск"Фото: vk.com
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Неравнодушный омич не смог проехать мимо машины «скорой помощи», сломавшейся как раз в тот момент, когда везли в больницу пациента.

– Перепугались. Думали: горим, вся кабина наполнилась едким дымом. Даже друг друга не видели сначала. начали искать огнетушитель, – рассказал в соцсетях водитель «скорой». – Выскочили к капоту сорвать провода с аккумулятора, а выяснилось – тонем, антифриз попал на раскаленный коллектор.

Оказалось, что в машине лопнул шланг системы охлаждения. как и положено в таких случаях о поломке «скорой» сообщили начальству и стали ждать ремонтную бригаду. Но к попавшим в беду медикам подошел проезжавший мимо места ЧП мужчина по имени Олег.

Он на своем авто поехал покупать антифриз, пока водитель скорой менял поврежденный шланг. В итоге справились еще до приезда ремонтной бригады. А это существенно сократило время для всей бригады, которая была одета в защитные костюмы, каждая дополнительная минута в которых дается непросто.

– Спасибо вам ребята, в частности тебе, человечище Олег! Жирный плюс в карму за помощь. Приходи к нам на «скорую», у тебя все задатки доброго и порядочного! – поблагодарил своего помощника водитель по имени Роман. – Будьте добрее к друг другу на дороге и помогайте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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