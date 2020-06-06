Омичей удивил полицейский, который остановил движение и перевел через дорогу бабушку

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:05:12+03:00

Водители даже сняли происходящее в выложили в соцсети [видео]

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Выяснилось, что в суете мира все еще остается место для вечных ценностей. Свидетелями этого стали водители, ехавшие по улице Богдана Хмельницкого. Им пришлось на время остановиться, но никто против не был.

На записи, сделанной одним из очевидцев, видно, что мужчина в форме полицейского перегородил проезжую часть служебной машиной, а сам переводит через дорогу пожилую даму.

Большинство комментаторов удивила такая необычная в наши дни человеческая отзывчивость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/783418" frameborder="0"></iframe> Полицейский перевел бабушку через дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU