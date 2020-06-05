Омским льготникам все-таки разблокируют транспортные карты
В региональном штабе сделали еще один шаг навстречу омичам. После очередного заседания в омском правительстве решили разблокировать транспортные карты льготников. Об этом пассажиры давно просили чиновников. Транспортные карты заработают с 9 июня. Они были заблокированы почти 2 месяца. Власти это сделали, чтобы омичи меньше передвигались по городу и не заражались коронавирусом.
Любопытно, что буквально на этой неделе мэр Омска Оксана Фадина заявляла, что карты не разблокируют до 14 июня. Именно до этой даты в регионе действует обязательный режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU