120 обращений за сутки: Из-за шквала жалоб на химическую вонь в Омске начали новую проверку
В ночь в 3 на 4 июня в Омске снова произошли серьезные выбросы. На Росприроднадзор обрушился буквально шквал звонков: 120 обращений – во всех жалобы на невыносимый химический запах на улице.
– Проверка в отношении ПАО «Омский каучук» вышла на финишную прямую. К сожалению, предприятия Омска дали старт новым контрольно-надзорным мероприятиям и снова причина – устойчивый химический запах в атмосфере города, – сообщает пресс-служба Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. – Передвижная лаборатория Минприроды Омской области провела ночью отбор проб, результаты которых поступили к нам. Опираясь на многочисленные обращения граждан и данные лабораторных анализов готовим в органы прокуратуры документы о проведении проверок всех предприятий, подпадающих под федеральный государственный экологический надзор, чьи выбросы могли стать причиной сложившейся негативной ситуации в Омске.
Добавим, что на автоматизированном посту на улице 4-й Поселковой зафиксировано превышение ПДК по хлорметилбензолу – 0,05 (ОБУВ) (в 2,6 раза больше нормы), по сероводороду – 0,008 (в 1,88), по этилбензолу – 0,02 (в 1,76), по стиролу – 0,04 (в 1,32), по фенолу – 0,01 (в 1,16), по ацетальдегиду – 0,01 (в 1,4) и по ацетальдегиду – 0,01 (в 1,4).
ИСТОЧНИК KP.RU