120 обращений за сутки: Из-за шквала жалоб на химическую вонь в Омске начали новую проверку

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:34:04+03:00

За сутки омичи 120 раз пожаловались на на невыносимую вонь в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воздухе снова обнаружили фенол, сероводород и еще несколько смертельно опасных веществ

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В ночь в 3 на 4 июня в Омске снова произошли серьезные выбросы. На Росприроднадзор обрушился буквально шквал звонков: 120 обращений – во всех жалобы на невыносимый химический запах на улице.

– Проверка в отношении ПАО «Омский каучук» вышла на финишную прямую. К сожалению, предприятия Омска дали старт новым контрольно-надзорным мероприятиям и снова причина – устойчивый химический запах в атмосфере города, – сообщает пресс-служба Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. – Передвижная лаборатория Минприроды Омской области провела ночью отбор проб, результаты которых поступили к нам. Опираясь на многочисленные обращения граждан и данные лабораторных анализов готовим в органы прокуратуры документы о проведении проверок всех предприятий, подпадающих под федеральный государственный экологический надзор, чьи выбросы могли стать причиной сложившейся негативной ситуации в Омске.

Добавим, что на автоматизированном посту на улице 4-й Поселковой зафиксировано превышение ПДК по хлорметилбензолу – 0,05 (ОБУВ) (в 2,6 раза больше нормы), по сероводороду – 0,008 (в 1,88), по этилбензолу – 0,02 (в 1,76), по стиролу – 0,04 (в 1,32), по фенолу – 0,01 (в 1,16), по ацетальдегиду – 0,01 (в 1,4) и по ацетальдегиду – 0,01 (в 1,4).

ИСТОЧНИК KP.RU