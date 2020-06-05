2020-06-05T14:34:04+03:00
Общество

120 обращений за сутки: Из-за шквала жалоб на химическую вонь в Омске начали новую проверку

В воздухе снова обнаружили фенол, сероводород и еще несколько смертельно опасных веществ
Анна МИКУЛА
Поделиться:
За сутки омичи 120 раз пожаловались на на невыносимую вонь в городе.За сутки омичи 120 раз пожаловались на на невыносимую вонь в городе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В ночь в 3 на 4 июня в Омске снова произошли серьезные выбросы. На Росприроднадзор обрушился буквально шквал звонков: 120 обращений – во всех жалобы на невыносимый химический запах на улице.

– Проверка в отношении ПАО «Омский каучук» вышла на финишную прямую. К сожалению, предприятия Омска дали старт новым контрольно-надзорным мероприятиям и снова причина – устойчивый химический запах в атмосфере города, – сообщает пресс-служба Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. – Передвижная лаборатория Минприроды Омской области провела ночью отбор проб, результаты которых поступили к нам. Опираясь на многочисленные обращения граждан и данные лабораторных анализов готовим в органы прокуратуры документы о проведении проверок всех предприятий, подпадающих под федеральный государственный экологический надзор, чьи выбросы могли стать причиной сложившейся негативной ситуации в Омске.

Добавим, что на автоматизированном посту на улице 4-й Поселковой зафиксировано превышение ПДК по хлорметилбензолу – 0,05 (ОБУВ) (в 2,6 раза больше нормы), по сероводороду – 0,008 (в 1,88), по этилбензолу – 0,02 (в 1,76), по стиролу – 0,04 (в 1,32), по фенолу – 0,01 (в 1,16), по ацетальдегиду – 0,01 (в 1,4) и по ацетальдегиду – 0,01 (в 1,4).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омской области начался второй этап смягчения карантинного режима
Названа дата открытия летних веранд кафе и ресторанов в Омске
Сотрудники АО «ТГК-11» участвуют в акции «Сдай макулатуру – получи дерево»
120 обращений за сутки: Из-за шквала жалоб на химическую вонь в Омске начали новую проверку
У омича, севшего за руль пьяным, арестовали машину
«Ползала по улице и заглядывала прохожим в глаза»: Омичи спасают щенка с переломанными лапами
В Омске стартовала акция «Окна России»
«Безопаснее, чем сходить в магазин»: Омичей уже зазывают голосовать за поправки в Конституцию
На видео попало задержание на севере Омской области банды черных лесорубов
В Омске доверчивая пенсионерка перевела мошенникам 1 миллион рублей
PREMIERStudiosпредложили омичам написать сценарий для хоррора
Проголосовать, чтобы жить стало лучше
МегаФон запустил собственный сервис подкастов
В Омской области выявили 55 новых случаев коронавируса
«Быстро на пол - фамилия?»: Омская полиция выложила видео задержания дистанционных мошенников
В Омске планируют избавиться от спальных районов
Красивая беседка для вашей дачи.
Плюсы «сельской» прописки
В Омске появятся парк на месте промзоны и 15-километровая набережная