2020-06-05T15:03:07+03:00
Общество

У омича, севшего за руль пьяным, арестовали машину

Авто продадут в счет платы долга за штраф
Анна МИКУЛА
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Фото: УФССП России по Омской областиФото: УФССП России по Омской области
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29-летнего омича поймали пьяным, когда он ехал за рулем своего Nissan Sunny по улице Радищева. Мужчина отказался пройти медосвидетельствование, что счиатется автоматическим признанием вины.

По решению суда, его лишили водительских прав на 1,5 года и приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. Но расплачиваться он не торопился, и в дело пришлось вмешаться судебным приставам. Они арестовали авто нарушителя. Если тот не найдет деньги на погашение штрафа и набежавшей за просрочку суммы, машину продадут в уплату долга, сообщает пресс-служба областного УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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