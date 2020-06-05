«Ползала по улице и заглядывала прохожим в глаза»: Омичи спасают щенка с переломанными лапами

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:17:15+03:00

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Неравнодушные омичи обратили внимание на щенка, который долгое время пробыл на улице без помощи после того, как его сбила машина.

– Руна (так назвали собаку. – Прим.авт.) ползала по городу и заглядывала в глаза прохожим, но никто не обращал на нее внимания, – рассказывают волонтеры, которые приютили малышку. – У щенка несколько старых переломов правой конечности. Деформация костей из-за того, что они неправильно срослись. Теперь лапа полностью прямая, не сгибается. Из-за этого щенок не может вставать и полноценно двигаться. Также у Руны многочисленные раны на конечностях и тазе, которые уже загноились из-за попавшей туда грязи.

Узнать, как помочь в спасении настрадавшегося щенка, можно здесь.

Фото: приют "Омские хвостики"

ИСТОЧНИК KP.RU