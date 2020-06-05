«Безопаснее, чем сходить в магазин»: Омичей уже зазывают голосовать за поправки в Конституцию

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:14:19+03:00

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1 июля состоится голосование за поправки в Конституцию РФ. Всего их несколько десятков, и россияне не смогут отдать голос за каждую в отдельности - высказать свое мнение можно только за все предложения «оптом», поставив галочку напротив пункта «да» или «нет».

Омичей уже сейчас начали агитировать принять участие в голосовании. По словам главы регионального избиркома Алексея Нестеренко, несмотря на пандемию коронавируса, это «не опаснее, чем сходить в магазин». Основными участками по-прежнему будут школы. В маленьких голосование проведут во дворах.

Для пожилых жителей региона предусмотрены особые условия: к ним грозятся прийти с урнами лично.

– А что если предложить бабушкам проголосовать во дворе? – рассказал Нестеренко в эфире «Радио России» в Омске. – Для тех, кто сможет. К тем, кто не сможет, мы поднимемся. А потом мы решили, что можно организовать голосование на придворовых территориях. У детской площадки, на спортивной площадке. И люди будут знать, что к ним приедут. Самое главное, что это на открытом воздухе, без скопления. Будет вход на эту площадку. На входе у всех будут измерять температуру. Потом будут выдавать комплект: маска и разовые перчаточки.

ИСТОЧНИК KP.RU