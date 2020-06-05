На видео попало задержание на севере Омской области банды черных лесорубов

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:07:00+03:00

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36-житель Тарского района 12 лет отсидел в тюрьме. Выйдя на свободу, он решил переквалифицироваться в черного лесоруба и сколотил банду. Но и этот заработок снова может привести его за решетку.

В период с января 2019-го по апрель 2020 года на четырех лесных участках осуществлены вырубки 183 сосен и 21 березы. Вывоз леса осуществлялся на автомобиле КамАЗ, принадлежащем обвиняемому, иное оборудование он арендовал у односельчан. Ущерб составил более 4,6 млн рублей, –сообщает пресс-служба областного УМВД. – По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу, его соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Если вину тарчанина докажут, ему грозит до 7 лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/783262" frameborder="0"></iframe> Черные лесорубы в Таре.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU