2020-06-05T13:07:00+03:00
Происшествия

На видео попало задержание на севере Омской области банды черных лесорубов

В общей сложности он причинил ущерб в 4,6 млн [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)
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36-житель Тарского района 12 лет отсидел в тюрьме. Выйдя на свободу, он решил переквалифицироваться в черного лесоруба и сколотил банду. Но и этот заработок снова может привести его за решетку.

В период с января 2019-го по апрель 2020 года на четырех лесных участках осуществлены вырубки 183 сосен и 21 березы. Вывоз леса осуществлялся на автомобиле КамАЗ, принадлежащем обвиняемому, иное оборудование он арендовал у односельчан. Ущерб составил более 4,6 млн рублей, –сообщает пресс-служба областного УМВД. – По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу, его соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Если вину тарчанина докажут, ему грозит до 7 лет колонии.

Черные лесорубы в Таре.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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