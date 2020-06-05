2020-06-05T11:30:36+03:00
Общество

В Омской области выявили 55 новых случаев коронавируса

Число заболевших уже перевалило за 1 500 человек
Станислав МУХИН
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Всего заболевших уже больше 1 500 человек.Всего заболевших уже больше 1 500 человек.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В Омской области с начала пандемии уже 1 595 заболевших коронавирусом. За последние сутки заразились 55 человек. Еще 639 человека полностью выздоровели. Один пациент погиб - омичка в возрасте 82 лет. Количество летальных исходов в регионе увеличилось до 21. Об этом сообщили в оперштабе

- Территориально новые случаи COVID-19 распределились так: Омск – 40; Калачинский – 4; Муромцевский - 3; Омский и Нововаршавский - по 2 пациента; Большереченский, Исилькульский, Русско-Полянский и Азовский - по 1, - рассказали в минздраве Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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