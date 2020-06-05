В Омской области выявили 55 новых случаев коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:30:36+03:00

Всего заболевших уже больше 1 500 человек. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

В Омской области с начала пандемии уже 1 595 заболевших коронавирусом. За последние сутки заразились 55 человек. Еще 639 человека полностью выздоровели. Один пациент погиб - омичка в возрасте 82 лет. Количество летальных исходов в регионе увеличилось до 21. Об этом сообщили в оперштабе

- Территориально новые случаи COVID-19 распределились так: Омск – 40; Калачинский – 4; Муромцевский - 3; Омский и Нововаршавский - по 2 пациента; Большереченский, Исилькульский, Русско-Полянский и Азовский - по 1, - рассказали в минздраве Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU