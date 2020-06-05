2020-06-05T09:23:45+03:00
Общество

В Омске от коронавируса умер 21 пациент

Женщине было 82 года
Станислав МУХИН
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Число умерших от коронавируса уже достигло 21 человека.Число умерших от коронавируса уже достигло 21 человека.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Свежая сводка о числе заболевших появилась в Омской области. Данные озвучил оперштаб. За последние сутки коронавирусом в регионе заразились еще 55 человек. Число заболевших пока не снижается. Всего с начала эпидемии в Омской области зафиксировано 1595 случаев.

Вчера скончался еще один пациентов. Число умерших от коронавируса уже достигло 21 человека.

- Скончался ещё один пациент, для которого осложнения коронавируса и имеющийся список хронических заболеваний оказались несовместимы с жизнью. Женщине было 82 года, - рассказали в пресс-службе омского минздрава.

Ежедневно растет количество тестов. В омских лабораториях проведено уже 136 324 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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