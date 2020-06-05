В Омске от коронавируса умер 21 пациент

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:23:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Свежая сводка о числе заболевших появилась в Омской области. Данные озвучил оперштаб. За последние сутки коронавирусом в регионе заразились еще 55 человек. Число заболевших пока не снижается. Всего с начала эпидемии в Омской области зафиксировано 1595 случаев.

Вчера скончался еще один пациентов. Число умерших от коронавируса уже достигло 21 человека.

- Скончался ещё один пациент, для которого осложнения коронавируса и имеющийся список хронических заболеваний оказались несовместимы с жизнью. Женщине было 82 года, - рассказали в пресс-службе омского минздрава.

Ежедневно растет количество тестов. В омских лабораториях проведено уже 136 324 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU