2020-06-05T09:15:35+03:00
Общество

Трое омичей подали в суд и потребовали отмены режима самоизоляции

Они посчитали ее введение незаконным и нарушающим их права
Станислав МУХИН
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Режим самоизоляции действует до 14 июня.Режим самоизоляции действует до 14 июня.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Необычный иск поступил в Областной суд. Трое сибиряков попытались оспорить распоряжение губернатора, которым в регионе ввели режим самоизоляции. Истцы посчитали это распоряжение незаконным, так как запрет покидать дом и выходить на улицу нарушает их конституционные права. Оспаривали заявители и запрет передвигаться на своей машине по городу, а также требование гулять с собакой не далее 100 метров от дома.

Однако противоречий в распоряжении о самоизоляции с другими закона ожидаемо не нашли. Омичам отказали в иске.

- В ходе рассмотрения дела установлено, что оспариваемое административными истцами в части распоряжение не противоречит требованиям имеющих большую юридическую силу нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, принято в соответствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством, - говорится в официальном сообщении пресс-службы прокуратуры Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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