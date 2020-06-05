Появилось видео испытаний нового сухого фонтана на улице Бударина в Омске

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:51:26+03:00

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Новый сухой фонтан проверили в действии на улице Бударина. Он появился в новой общественной территории после очередного этапа благоустройства. Его запустят после завершения в регионе особого режима самоизоляции.

- Фонтан состоит из 24 струй высотой до 1,5 метров. При этом струи воды будут цветными: красные, оранжевые, зеленые, голубые, синие и фиолетовые. В будние дни летнего сезона вода будет подаваться с 12:00 до 23:00, в выходные дни с 11:00 до 23:00, - рассказали в пресс-службе омской мэрии.

На первом этапе благоустройства улицы Бударина власти потратили 68 млн. рублей. В этом году в улицу вложат еще 67. Благоустроят улицы Щербанева (от Комсомольского моста до ул. Краснофлотской) и Думская (от Комсомольского моста до ул. Ленина) вдоль реки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/783207" frameborder="0"></iframe> Видео испытания сухого фонтана на улице Бударина в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU