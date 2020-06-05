Стала известна дата, когда оперштаб озвучит решение по открытию кафе и садиков в Омске

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:06:57+03:00

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Сегодня в омском правительстве состоится очередное заседание оперативного штаба по ситуации с коронавирусом. Власти собираются обсуждать очередные послабления. Ранее омичам разрешили парные прогулки и занятие спортом на улице. Открыли торговые центры.

По информации сайта "Комсомольская правда в Омске", на очередном заседании оперштаба основных вопросов два. Это открытие дежурных групп в садиках, о чем жители Омска просят давно. И открытие кафе и ресторанов, имеющих летние веранды. Разрешение на их работу с 6 июня анонсировал вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

В дошкольных учреждения уже начали формировать списки детей, которые планируют посещать занятие летом. Правда, выяснилось, что отдать ребятишек в дежурные группы смогут лишь семьи, в которых оба родителя работают. И для этого придется предоставить справку.

Решение по открытию в Омске садиков и кафе оперштаб озвучит после 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU