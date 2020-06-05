Нашествие уток в Омске: На видео попало очередное пернатое семейство на дороге
В начале лета в Омске настоящее нашествие диких уток. Пернатых уже несколько раз замечали в, казалось бы, самых неподходящих для их проживания местах.
Например, мама-утка с выводком прогуливалась по тротуару в Чкаловском поселке. Потом беспечная родительница и вовсе завела своих утят на склад строительных материалов.
Накануне в соцсети выложили еще одно трогательное видео. Утиная семья переходила дорогу в районе Ленинградского моста. Один из водителей остановил перед ними машину, чтобы утки могли спокойно добраться, куда им требовалось. В итоге все закончилось хорошо.
Утки.Видео: vk.com/region_omsk55
ИСТОЧНИК KP.RU