Нашествие уток в Омске: На видео попало очередное пернатое семейство на дороге

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:17:16+03:00

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В начале лета в Омске настоящее нашествие диких уток. Пернатых уже несколько раз замечали в, казалось бы, самых неподходящих для их проживания местах.

Например, мама-утка с выводком прогуливалась по тротуару в Чкаловском поселке. Потом беспечная родительница и вовсе завела своих утят на склад строительных материалов.

Накануне в соцсети выложили еще одно трогательное видео. Утиная семья переходила дорогу в районе Ленинградского моста. Один из водителей остановил перед ними машину, чтобы утки могли спокойно добраться, куда им требовалось. В итоге все закончилось хорошо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/783197" frameborder="0"></iframe> Утки.Видео: vk.com/region_omsk55

ИСТОЧНИК KP.RU