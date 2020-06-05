2020-06-05T07:03:23+03:00
Спорт

Названы зарплаты новичков омского «Авангарда»

На двоих хоккеисты получат за год больше 50 млн.
Станислав МУХИН
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Илья Каблуков, по данным СМИ, заработает 30 млн.Илья Каблуков, по данным СМИ, заработает 30 млн.
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В СМИ появилась информация о доходах новых игроков омского "Авангарда". Ранее стало известно о переходе в омский клуб Ильи Каблукова и Алексея Береглазова. Они перешли из СКА и "Металлурга" соответственно. По информации "Спорт-Экспресса" оба согласились на существенное понижение контрактов в омском клубе.

По информации СМИ, Илья Каблуков за контракт получит 30 млн. В качестве бонусов за хорошую игру он может заработать еще 6 млн. В пресссе утверждается, что Алексей Береглазов получит за контракт в "Авангарде" 25 млн. рублей. Сам клуб традиционно официально никак не комментирует зарплаты омских хоккеистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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