Названы зарплаты новичков омского «Авангарда»

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:03:23+03:00

На двоих хоккеисты получат за год больше 50 млн.

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В СМИ появилась информация о доходах новых игроков омского "Авангарда". Ранее стало известно о переходе в омский клуб Ильи Каблукова и Алексея Береглазова. Они перешли из СКА и "Металлурга" соответственно. По информации "Спорт-Экспресса" оба согласились на существенное понижение контрактов в омском клубе.

По информации СМИ, Илья Каблуков за контракт получит 30 млн. В качестве бонусов за хорошую игру он может заработать еще 6 млн. В пресссе утверждается, что Алексей Береглазов получит за контракт в "Авангарде" 25 млн. рублей. Сам клуб традиционно официально никак не комментирует зарплаты омских хоккеистов.

ИСТОЧНИК KP.RU