В Омске мотоциклист влетел в столб и разбился насмерть
Его пассажира в тяжелом состоянии увезли в больницу
Фото: vk.com/55gibdd
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Смертельное ДТП случилось накануне, 4 июня, в 20.35 на Левом берегу. 29-летний омич на мотоцикле «Хонда» ехал по улице Конева. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в фонарный столб.
Водитель от полученных травм скончался на месте. Его пассажира, личность которого сейчас устанавливают полицейские, в тяжелом состоянии увезли на скорой.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU