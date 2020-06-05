В Омске мотоциклист влетел в столб и разбился насмерть

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:57:01+03:00

Его пассажира в тяжелом состоянии увезли в больницу

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Смертельное ДТП случилось накануне, 4 июня, в 20.35 на Левом берегу. 29-летний омич на мотоцикле «Хонда» ехал по улице Конева. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в фонарный столб.

Водитель от полученных травм скончался на месте. Его пассажира, личность которого сейчас устанавливают полицейские, в тяжелом состоянии увезли на скорой.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU