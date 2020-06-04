Губернатор Бурков проверил, как торговые центры Омска соблюдают санитарные требования после открытия

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:44:25+03:00

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С 4 июня разрешена работа торговых центров после двухмесячного перерыва. В регионе начинается поэтапное снятие ограничений. Около 600 магазинов ТЦ "Континент" заработали сегодня первый день. Как соблюдаются санитарные требования в нем проверил лично губернатор Александр Бурков.

В ТЦ "Континент" площадь каждого торгового зала не превышает установленного лимита в 400 квадратных метров - это обязательное условие Роспотребнадзора. К организации работы каждой торговой точки предъявляются серьёзные требования по профилактике риска заражения посетителей коронавирусной инфекцией: маски, санитайзеры, разделители и дезинфекция помещений. Обязателен масочный режим для посетителей. Для сотрудников ТК предусмотрен обязательный бесконтактный замер температуры.

В целом бизнес отнесся ответственно к этим правилам. Губернатор не нашел нарушений в ТЦ "Континент". Предприниматели с пониманием отнеслись и к разрешению работать лишь до 20:00. Главное, у них теперь есть покупатели.

Все покупатели должны быть в масках.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Предприниматели рассказали, что спрос резко снизился, соответственно и доход. Многие омичи стали пользоваться онлайн-магазинами. Поэтому как нельзя кстати для омского бизнеса меры поддержки от правительства: работники частного сектора, чей доход резко снизился, за апрель-май получают от государства по одному минимальному размеру оплаты труда.

- И что – никто не уволился? - поинтересовался Александр Бурков в одном из салонов.

- Нет-нет. Наоборот, у нас теперь прибавление. Всё отлично - будем теперь сами зарабатывать, - заверили Губернатора.

Руководитель региона настоял на принятии послаблений для торговых комплексов, рассчитывая на сознательность омских предпринимателей в соблюдении мер защиты своих сотрудников и посетителей.

Влажную уборку в ТЦ обязаны делать чаще.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Бизнес просил нас открыть торговые центры - мы пошли навстречу. Сейчас пришли посмотреть, как бизнес себя ведёт: насколько он социально ориентирован - заботится о здоровье своих продавцов и посетителей. Нам важно, чтобы все санитарные нормы защиты граждан соблюдались, - подчеркнул Александр Бурков. - Два прошедших месяца были тяжелыми, больно ударили по индивидуальным предпринимателям, малым и микро-предприятиям. Но сегодня прошлись по торговым залам и видим - благодарят Президента Путина за поддержку, за выплаты минимального размера оплаты труда для всех работников. Наш бизнес выжил и, конечно, с потерями, но вышел на работу.

В регионе сняты ограничения на работу 4 600 торговых объектов в составе ТК. Собственники площадей торговых комплексов, давшие отсрочку арендаторам по платежам, смогут и сами рассчитывать на отсрочку по уплате налога на имущество и земельному налогу. В пятницу, 5 июня, на заседании оперштаба будут рассматриваться следующий пакет послаблений для бизнеса. Если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, могут разрешить открываться кафе и ресторанам с летними террасами. Естественно, с жестким соблюдением санитарных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU