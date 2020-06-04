Омичей напугала свалка из отходов с ядовитой ртутью

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:40:46+03:00

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Все случилось еще в апреле. О нелегальной свалки с отходами ртути сообщили в минпприроды жители села Ребровка в Омском районе. Увиденное сельчан не на шутку напугало. Кругом лежали мешки с отходами опасных веществ. Специалисты сразу же выехали на место.

Сразу же были взяты анализы, чтобы понять состояние почвы. Загрязнений земли тяжелыми металлами не обнаружено. Опасную свалку специалисты ликвидировали в защитных костюмах.

- На организацию с лицензией на обращение с отходами I класса опасности, которая должна была утилизировать отходы, возбудили административное дело. Фирма нарушила тебования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства, сейчас ведется его расследование, - рассказали в пресс-службе минприроды Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU