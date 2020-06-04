2020-06-04T14:00:32+03:00
Происшествия

На видео сняли, как омич, пойманный на краже, устроил на кассе фонтан из алкоголя

Сибиряк 40 раз судим за кражи [видео]
Станислав МУХИН
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Неисправимый 61-летний воришка устроил шоу в одном из супермаркетов Омска. В городке Нефтяников он привлек внимание охраны магазина. Сибиряк беззаботно складывал спиртное и шоколад в пакет. А потом украденное пытался вынести. На кассе его остановили сотрудники супермаркета. Потребовали оплатить покупки на 8 тысяч.

Но 61-летний омич повел себя агрессивно: он начал бить бутылки и устроил на кассе настоящий фонтан из спиртного. Перфоманс буйного покупателя сняли камеры видеонаблюдения. Охрана вызвала полицию. Оказалось, мужчина был уже 40 раз судим за кражи из магазинов. Ему грозит еще одно уголовное дело.

- Предварительно установлено: омич зашел в торговый зал и стал складывать в пакет различные спиртные напитки – всего 16 бутылок, и 6 плиток шоколада. В кассовой зоне работники службы охраны остановили покупателя и попросили рассчитаться. Однако мужчина отреагировал агрессивно, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Омич рзбил украденные бутылки на кассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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