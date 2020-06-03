2020-06-03T14:57:02+03:00
Происшествия

6-летняя девочка сутки терпела боль от перелома ноги, потому что ее не на чем было везти в Омск

В Называевске, где все произошло, ребенку помочь были не в состоянии
Анна МИКУЛА
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Пострадавшего ребенка отвезли в Омск только на следующий день.Пострадавшего ребенка отвезли в Омск только на следующий день.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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О пугающей истории рассказали в соцсетях жители Называевска. 6-летняя девочка из этого поселка накануне неудачно упала. В местной ЦРБ врачи только развели руками – у малышки диагностировали сложный перелом берцовой кости, такие операции в поселке делать не умеют. Но везти юную пациентку в город тоже, по словам, ее родных, никто не торопился.

– Почему бы не заказать санавиацию, разве это невозможно? Ответ только один: «Сейчас с пандемией никто вас не примет, в травматологию нужно записываться, – делится автор поста, размещенного в паблике «Голос Омска». – Оставили ребенка в больнице, наложили шину и положили под капельницу с обезболивающим. Только на следующий день собираются транспортировать в Омск, и то на реанимобиле. А маленький ребенок все это время терпит адскую боль, которую не каждый взрослый вынесет. Куда обращаться, кому жаловаться на такое халатное отношение?

В комментариях появился ответ от пресс-службы областного минздрава:

– У ребенка диагностирован закрытый перелом средней трети левого бедра. В настоящее время девочка в сопровождении мамы и врача выехала из Называевска, она будет госпитализирована в ГДКБ-3, – говорится в пояснении ведомства. – Вопрос взят на личный контроль министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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