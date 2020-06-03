Стало известно, когда в Омск вернется тепло
Спойлер: в ближайшие дни этого ждать не стоит
Тепло вернется через неделю.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На смену майскому зною в Омск пришла для многих уже долгожданная прохлада. По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится до выходных и будет держаться до конца следующей недели.
По данным Gismeteo:
4 июня, четверг: +8...+12, небольшой дождь;
5 июня, пятница: +7...+16, облачно;
6 июня, суббота: +10...+20, облачно;
7 июня, воскресенье: +12...+22, облачно;
8 июня, понедельник: +13...+21, небольшой дождь;
9 июня, вторник: +9...+20, облачно;
10 июня, среда: +11...+22, облачно;
11 июня, четверг: +13...+23, облачно;
12 июня, пятница: +15...+28, ясно.
ИСТОЧНИК KP.RU