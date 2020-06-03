Стало известно, когда в Омск вернется тепло

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:29:56+03:00

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На смену майскому зною в Омск пришла для многих уже долгожданная прохлада. По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится до выходных и будет держаться до конца следующей недели.

По данным Gismeteo:

4 июня, четверг: +8...+12, небольшой дождь;

5 июня, пятница: +7...+16, облачно;

6 июня, суббота: +10...+20, облачно;

7 июня, воскресенье: +12...+22, облачно;

8 июня, понедельник: +13...+21, небольшой дождь;

9 июня, вторник: +9...+20, облачно;

10 июня, среда: +11...+22, облачно;

11 июня, четверг: +13...+23, облачно;

12 июня, пятница: +15...+28, ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU