Омич под спайсом выбил дверь в чужую квартире, чтобы изнасиловать там женщину
ЧП случилось 31 мая на окраине Омска. В подъезде дома на улице 50 лет Профсоюзов посреди белого дня 37-летний местный житель накинулся на 33-летнюю женщину.
Решив изнасиловать ее, он выбил дверь в первую попавшуюся квартиру и затащил туда свою жертву. На крики выбежала удивленная 60-летняя хозяйка жилья. Она попыталась вступиться за женщину. Но насильник ударил пенсионерку в живот осколком разбитой бутылки.
В итоге обе женщины смогли отбиться от агрессивного наркомана и выбежать в подъезд, где им на помощь пришли соседи.
– В настоящее время следователем в суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU