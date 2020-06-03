2020-06-03T13:58:51+03:00
Происшествия

Омич под спайсом выбил дверь в чужую квартире, чтобы изнасиловать там женщину

А потом ранил разбитой бутылкой хозяйку жилья, которая вступилась за потерпевшую
Анна МИКУЛА
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ЧП случилось 31 мая на окраине Омска. В подъезде дома на улице 50 лет Профсоюзов посреди белого дня 37-летний местный житель накинулся на 33-летнюю женщину.

Решив изнасиловать ее, он выбил дверь в первую попавшуюся квартиру и затащил туда свою жертву. На крики выбежала удивленная 60-летняя хозяйка жилья. Она попыталась вступиться за женщину. Но насильник ударил пенсионерку в живот осколком разбитой бутылки.

В итоге обе женщины смогли отбиться от агрессивного наркомана и выбежать в подъезд, где им на помощь пришли соседи.

– В настоящее время следователем в суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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