2020-06-03T13:16:13+03:00
Общество

На даче у омичей поселилась лиса с лисятами

Животные наотрез отказываются возвращаться в лес
Анна МИКУЛА
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Лиса с лисятами, видимо, неплохо чувствуют себя рядом с людьми.Лиса с лисятами, видимо, неплохо чувствуют себя рядом с людьми.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Необычную проблему приходится решать семье, на даче которых поселилась лиса с детенышами. Судя по всему, дикие животные ничуть не смущает присутствие людей, и они наотрез отказываются возвращаться в родную стихию.

– Лиса гуляет у нас все чаще, людей особо не боится, – рассказывает автор поста в соцсетях. – Вышла сегодня опять: прогулялась, спокойно лакала воду из детского бассейна. На крики внимания не обращает. Мы часто приезжаем с детьми. Немного переживаем – хищник же. Скоро лисята подрастут, и как-то еще тревожнее от этого. Куда обратиться, чтобы ее забрали и вывезли может в лес? Лиса немного замучено выглядит, худая, хочется и покормить и приучать страшно. Надо ей помочь, не знаем как. Дача совсем рядом с городом.

Автор сообщения недоумевает, что теперь делать с незваными гостями, и переживает, что лисье семейство могут разорвать бродячие собаки.

Комментаторы предположили, что лиса выглядит тощей из-за того, что у нее сейчас линька и недавно родились малыши. Автору посоветовали накормить хищное семейство и получше заделать дыры в заборе вокруг участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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