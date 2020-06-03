2020-06-03T13:01:20+03:00
Общество

Омичей приглашают делиться идеями, как благоустроить Сад юннатов

Уже скоро там начнется реконструкция
Анна МИКУЛА
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Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
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В следующем году начнется реконструкция Сада юннатов, расположенного в центре Омска на улице Жукова. Напомним, горожане выбрали его сами в январе, когда шло голосование за благоустройство общественных территорий. За преображение этого пространства высказались 4253 человека.

Теперь так же, с помощью местных жителей решили узнать, что необходимо сделать в Саду юннатов.

– Место, которое давно требует возрождения, получит абсолютно новый вид, – считает замглавы администрации Центрального округа Александр Лесниченко. – Планируется, что там будут обустроены новые входные группы, функционально оптимизирована территория, будут установлены новые вольеры для птиц и животных, появится экотропа с организацией тематических станций для информационного сопровождения. Мы бы хотели, чтобы это место стало еще одной жемчужиной Центрального округа. Надеемся, что активность в обсуждении проявят все омичи, в том числе и молодежь.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Поделиться своими соображениями по поводу реконструкции Сада юннатов омичи смогут до 15 июня. Направить свои идеи горожане могут в администрацию Центрального округа до 15 июня включительно на адрес электронной почты: arh-cao@admomsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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