Омичу, купившему лекарство в аптеке, грозит до 5 лет колонии

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:38:50+03:00

Дело в том, что за покупку он расплатился поддельной купюрой [видео задержания]

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В Омске задержали двоих фальшивомонетчиков. Предприимчивые молодые люди получили посылку с поддельными деньгами по почте и решили, что жизнь начала налаживаться. Они тут же отправились в магазины разменивать пятитысячные купюры. Один из них «купил» в аптеке лекарство за 150 рублей, потом собрался в гипермаркет. Но там его уже ждали сотрудники отдела по экономической безопасности регионального УМВД.

– Следователем Следственного управления УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 186 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/782872" frameborder="0"></iframe> Задержание фальшивомонетчиков.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU