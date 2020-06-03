Омичу, купившему лекарство в аптеке, грозит до 5 лет колонии
В Омске задержали двоих фальшивомонетчиков. Предприимчивые молодые люди получили посылку с поддельными деньгами по почте и решили, что жизнь начала налаживаться. Они тут же отправились в магазины разменивать пятитысячные купюры. Один из них «купил» в аптеке лекарство за 150 рублей, потом собрался в гипермаркет. Но там его уже ждали сотрудники отдела по экономической безопасности регионального УМВД.
– Следователем Следственного управления УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 186 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержание фальшивомонетчиков.Видео: УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU