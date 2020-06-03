В Омске ищут водителя, сбившего ребенка на велосипеде и скрывшегося с места

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:54:23+03:00

Также семья пострадавшего просит откликнуться очевидцев, на видеорегистраторы которых попало это ЧП

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Октябрьском округе. Там на дороге сбили ребенка на велосипеде. Водитель с места скрылся, его сейчас разыскивают.

– 2 июня в 17.00-17.20 произошло ДТП на пешеходном перекрестке на пересечении улицы 20 Линия и 20 лет РККА, – говорится в сообщении, размещенном в социальных сетях. – Сбили ребенка с велосипедом и скрылись. Большая просьба, если есть запись с видеорегистратора, сообщить по телефону 89081002931.

Также автор сообщения предложил связаться с ним и предполагаемому виновнику инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU