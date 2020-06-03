Появилось фото испытаний Фрунзенского моста колонной из КамАЗов

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:48:15+03:00

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Провели испытания Фрунзенского моста. Сооружение служит уже 35 лет, поэтому в его опорах могут происходить необратимые последствия. Чтобы понять, что происходит с мостом под нагрузкой, на его опорах установили специальные датчики.

Несколько дней по Фрунзенскому мосту запускали тяжелые КамАЗы. Частично из-за этого пришлось перекрывать его. По сооружению проехали 18 грузовиков, вес каждого составлял 25 тонн. В ближайшее время специалисты будут анализировать всю полученную информацию с помощью приборов. Расшифровка показателей даст возможность понять, в каком состоянии находится Фрунзенский мост.

ИСТОЧНИК KP.RU