2020-06-03T08:03:30+03:00
Общество

Стало известно, сколько омичей оштрафовали за нарушение самоизоялции

Еще 8 тысяч жителей выслушали внушения полийейских
Станислав МУХИН
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Профилактические беседы полицейские провели с 8 тыс. омчей.Профилактические беседы полицейские провели с 8 тыс. омчей.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Стало известно, сколько омичей оштрафовали за нарушение самоизоляции с начала эпидемии. Наказали 51 жителя. Наказывали только злостных нарушителей: сибиряков в нетрезвом состоянии, тех кто при этом нарушал покой других жителей. Еще 8 тысяч человек получили внушения от сотрудников полиции. Им пришлось выслушать профилактическую беседу. Такие цифры приводят в мэрии.

- Продолжает действовать особый режим самоизоляции, - говорит директор департамента общественной безопасности омской мэрии Евгений Скрипкарев. — За период действия режима самоизоляции профилактировано 8386 граждан. Лицам в возрасте старше 65 лет вручено 1154 уведомления о недопущении нарушений самоизоляции.

С 4 июня жителям Омской области разрешены прогулки и занятия спортом на улице. На с соблюдением безопасной дистанции и только по 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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