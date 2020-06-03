Стало известно, сколько омичей оштрафовали за нарушение самоизоялции

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, сколько омичей оштрафовали за нарушение самоизоляции с начала эпидемии. Наказали 51 жителя. Наказывали только злостных нарушителей: сибиряков в нетрезвом состоянии, тех кто при этом нарушал покой других жителей. Еще 8 тысяч человек получили внушения от сотрудников полиции. Им пришлось выслушать профилактическую беседу. Такие цифры приводят в мэрии.

- Продолжает действовать особый режим самоизоляции, - говорит директор департамента общественной безопасности омской мэрии Евгений Скрипкарев. — За период действия режима самоизоляции профилактировано 8386 граждан. Лицам в возрасте старше 65 лет вручено 1154 уведомления о недопущении нарушений самоизоляции.

С 4 июня жителям Омской области разрешены прогулки и занятия спортом на улице. На с соблюдением безопасной дистанции и только по 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU