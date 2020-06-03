«Кидается на подлетающих к птенцам ворон»: В Омске сняли на видео утку с выводком утят

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:28:47+03:00

Птицы не могут попасть к водоему [видео]

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Продолжаются путешествия супер-мамы утки с выводком птенцов. Пернатая с утятами не может попасть к водоему. Сначала ее заметили на улице Товстухо. Позже семья дошагала до одного из омских складов с утеплителем. Его работники сняли пернатых на видео.

- А ворона подлетает, она кидается - защищает утят, - рассказывает на ролике один из сибиряков.

Почему утка с птенцами гуляет по Омску, непонятно. Очевидно, что они ищут водоем. Авторы ролика, хочется надеяться, помогли семье оказаться в более привычной для них среде обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU