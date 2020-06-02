Омские пляжи неспешно готовят к открытию

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:46:18+03:00

Горожанам разрешат отдыхать там сразу после того, как закончится режим самоизоляции

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Особенно яркое в этом мае солнце светило напрасно - омичам все равно не разрешали загорать. Однако, возможно, уже в ближайшее время горожан пустят на пляжи. Чтобы отдыхающие смогли загорать с комфортом прибрежные территории постепенно начали приводить в порядок.

Сейчас специалисты обследуют дно в местах для купания, а также проверяют, насколько качественный и безопасный песок завезен на пляжи. Кроме того, там оборудуют спасательные пункты с аптечками и специально обученными матросами. Последних уже обучают спасению утопающих.

– На пляжах будет работать душ, питьевые фонтанчики, ногомойки, общественные туалеты. Мы оборудуем кабинки для переодевания и установим урны, – пояснил заместитель директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Парыгин.

Все это будет ждать омичей сразу после того, как в регионе отменят режим полной готовности. напомним, пока он продлен до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU