Омские пляжи неспешно готовят к открытию
Особенно яркое в этом мае солнце светило напрасно - омичам все равно не разрешали загорать. Однако, возможно, уже в ближайшее время горожан пустят на пляжи. Чтобы отдыхающие смогли загорать с комфортом прибрежные территории постепенно начали приводить в порядок.
Сейчас специалисты обследуют дно в местах для купания, а также проверяют, насколько качественный и безопасный песок завезен на пляжи. Кроме того, там оборудуют спасательные пункты с аптечками и специально обученными матросами. Последних уже обучают спасению утопающих.
– На пляжах будет работать душ, питьевые фонтанчики, ногомойки, общественные туалеты. Мы оборудуем кабинки для переодевания и установим урны, – пояснил заместитель директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Парыгин.
Все это будет ждать омичей сразу после того, как в регионе отменят режим полной готовности. напомним, пока он продлен до 14 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU