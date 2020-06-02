В Омске 23-летнего лихача на «Ауди» за короткое время ловили за нарушения 144 раза

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:17:12+03:00

Общая сумма штрафов от его катания превысила 200 тысяч рублей [видео]

Изменить размер текста: A A

За последние несколько месяцев у омских автоинспекторов определилась тройка «фаворитов». Все – молодые люди, катающиеся на машинах с иностранными номерами и с патологическим упорством нарушающие правила дорожного движения.

Самый злостный из них, например, успел набрать штрафов на 215,7 тысячи рублей. 23-летнего лихача на «Ауди» ловили за нарушения 144 раза. На записи, представленной пресс-службой Госавтоинспекции, видно, как горе-водитель нагло едет на красный свет, в то время, как все остальные ждут на перекрестке своей очереди.

Во втором случае 19-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» в течение двух месяцев 62 раза превышал скорость. Он накатался в общей сложности на 45 тысяч рублей.

В третьем случае нарушителем оказался 22-летний студент из Казахстана, приехавший в Омск учиться. Он на своей «семерке» за короткий срок умудрился «заработать» 120 нарушений на 62,5 тысячи рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/782707" frameborder="0"></iframe> 144 нарушения ПДД за несколько месяцев у одного водителя.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU