2020-06-02T13:19:38+03:00
Общество

Не соблюдают самоизоляцию или занимаются спортом на улице: В омской полиции объяснили, как будут определять нарушителей с 4 июня

В УМВД разъяснили ситуацию, как сотрудники будут вести себя с омичами после 4 июня
Станислав МУХИН
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За соблюдением режима самоизоляции по-прежнему следят сотрудники УМВД.За соблюдением режима самоизоляции по-прежнему следят сотрудники УМВД.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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С 4 июня в Омской области вводятся существенные послабления в режим самоизоляции. Разрешены прогулки по два человека, а также нахождение на улице для занятий спортом. Все это при условии, что между двумя людьми соблюдается безопасная социальная дистанция. Такие правила закреплены в распоряжении губернатора.

Следить за соблюдением режима будут по-прежнему сотрудники полиции. Но, как они собираются отслеживать, это - большой вопрос. Ведь при виде гаишника или полицейского омичам ничего не мешает перейти на легкий бег и сказать, что они занимаются спортом. Либо если в компании четверо, рассредоточиться по двое и сказать, что друг друга вы не знаете.

Ситуацию прокомментировали в региональном УМВД:

- Если у человека брюки и туфли, наверное, ясно, что он вышел не для занятий спортом. В любом случае все будет решаться в каждой ситуации индивидуально. Где-то будет достаточно профилактической беседы. С сотрудниками уже проведены все инструктажи, они знают как себя вести, - рассказал сайту "Комсомольская правда в Омске" начальник пресс-службы УМВД по Омской области Алексей Командыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Не соблюдают самоизоляцию или занимаются спортом на улице: В омской полиции объяснили, как будут определять нарушителей с 4 июня
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