Появилось красивое видео с высоты птичьего полета со строящейся дороге в Омске
Появилось видео строительства дороги-дублера улицы 70 Лет Октября. Магистраль, стоимостью порядка 1 миллиарда рублей, должна разгрузить от пробок Левый Берег и соединить два моста.
Видео снято с высоты птичьего полета, чтобы отслеживать текущий ход строительства. На кадрах уже отчетливо видны очертания будущей дороги. По ролику можно сделать вывод, что больше половины работы выполнено. Недавно с инспекцией на объект приезжали губернатор и мэр.
Строительство дублера улицы 70 лет Октября начали в октябре прошлого года. По контракту подрядчик должен ее закончить 15 декабря 2020-го. Работы выполняет компания «СтройТраст».
Строительство дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская.Мониторинг строительства дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета. Апрель 2020г.
ИСТОЧНИК KP.RU