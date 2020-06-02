2020-06-02T12:03:21+03:00
Общество

Появилось красивое видео с высоты птичьего полета со строящейся дороге в Омске

Дублер улицы 70 Лет Октября должны закончить к декабрю [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Стоимость дороги около 1 миллиарда.Стоимость дороги около 1 миллиарда.Фото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

Появилось видео строительства дороги-дублера улицы 70 Лет Октября. Магистраль, стоимостью порядка 1 миллиарда рублей, должна разгрузить от пробок Левый Берег и соединить два моста.

Видео снято с высоты птичьего полета, чтобы отслеживать текущий ход строительства. На кадрах уже отчетливо видны очертания будущей дороги. По ролику можно сделать вывод, что больше половины работы выполнено. Недавно с инспекцией на объект приезжали губернатор и мэр.

Строительство дублера улицы 70 лет Октября начали в октябре прошлого года. По контракту подрядчик должен ее закончить 15 декабря 2020-го. Работы выполняет компания «СтройТраст».

Строительство дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская.Мониторинг строительства дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета. Апрель 2020г.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За порчу земли предпринимателя наказали
Как правильно выбрать нижнее белье
Появилось красивое видео с высоты птичьего полета со строящейся дороге в Омске
ТНТ объявил запуск Последнего сезона шоу «ТАНЦЫ»!
На видео попал еще один огромный фонтан, забивший в Омске
Омичей умилила утка, гулявшая со своими утятами по городу
Возможно ли дистанционно, не приходя к нотариусу, совершить нотариальное действие?
В Омске забил фонтан выше 5-этажного дома
«У меня есть дочь, и я счастливый человек»: Мэр Омска высказалась о личном
В Омске начнут выдавать новые красивые номера на машины
Призвание сильных и мужественных…
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!
Появились фото лобового столкновения двух грузовиков в Омске
В Омской области двое рабочих отравились угарным газом, когда чистили колодец
Названа дата, когда в Омской области возможны ночные заморозки
СибАДИ лауреат Всероссийского публичного конкурса
Минздрав снова назвал неожиданную цифру по зараженным коронавирусом в Омской области
Плюсы «сельской» прописки
Пожилой омич с коронавирусом сбежал из инфекционной больницы по пожарной лестнице
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!