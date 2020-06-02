Омичей умилила утка, гулявшая со своими утятами по городу

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:27:20+03:00

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Жители Чкаловского округа заметили не совсем обычную для города картину: по пешеходной дорожке шла утка с 11 утятами. Очевидцы сняли происходящее на фото и умилили пользователей в социальных сетей.

Самые наблюдательные омичи заметили, что семейство гуляло не просто так, а направлялось к банку. Комментаторы пошутили, что многодетная мама-утка отправилась за пособием на своих малышей. Другие посетовали, что это, наверное, единственные послушные дети, которые не отходят от мамы ни на шаг.

Фото: «Омск Live»

ИСТОЧНИК KP.RU