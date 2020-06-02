2020-06-02T10:34:51+03:00
Общество

В Омске начнут выдавать новые красивые номера на машины

В них будет на одну цифры больше
Станислав МУХИН
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На смену двум пятеркам придут три.На смену двум пятеркам придут три.Фото: Станислав МУХИН
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Стало известно о скором введении в Омской области новых регистрационных знаков для автовладельцев. Количество госзнаков нынешней серии уже почти иссякло. Теперь по примеру других городов на номерах омичей будет стоять новый код - не две пятерки, как сейчас, а три - серия 555. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Помимо Омской области похожие изменения ждут Алтайский край и Свердловскую область.

Кстати, Омск единственный среди миллионников город, у которого в коде не три цифры, а две. И вот когда лимит номеров стал стремительно заканчиваться, готовятся эти изменения. Теперь госзнаки с цифрами 555 в сочетании с кодом "555", видимо, будут особым объектом охоты для любителей красивых номеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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