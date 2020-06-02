2020-06-02T10:12:20+03:00
Происшествия

Появились фото лобового столкновения двух грузовиков в Омске

Авария случилась в Старом Кировске [фото]
Анна МИКУЛА
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Фото: «Аварийный Омск»Фото: «Аварийный Омск»
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Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Старом Кировске. На улице 22-го Декабря в 9.42 лоб в лоб столкнулись две фуры, одна из которых перевозила молочные продукты. На фото, появившихся в соцсетях, видно, что на грузовик упал столб, который машины задели при столкновении.

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

По словам очевидцев, одного из водителей зажало в кабине, его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАЗ, следуя по ул. 22-го Декабря, в районе дома № 39 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», под управлением мужчины 1952 года рождения, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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