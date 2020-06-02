Появились фото лобового столкновения двух грузовиков в Омске
Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Старом Кировске. На улице 22-го Декабря в 9.42 лоб в лоб столкнулись две фуры, одна из которых перевозила молочные продукты. На фото, появившихся в соцсетях, видно, что на грузовик упал столб, который машины задели при столкновении.
Фото: «Аварийный Омск»
Фото: «Аварийный Омск»
По словам очевидцев, одного из водителей зажало в кабине, его увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Предварительно установлено, что мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАЗ, следуя по ул. 22-го Декабря, в районе дома № 39 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», под управлением мужчины 1952 года рождения, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Фото: «Аварийный Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU