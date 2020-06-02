2020-06-02T11:50:02+03:00
Общество

В Омской области двое рабочих отравились угарным газом, когда чистили колодец

В обстоятельствах происшедшего разбирается прокуратура
Анна МИКУЛА
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Рабочих увезли в больницу.Рабочих увезли в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Несчастный случай произошел в поселке Нововаршавка 1 июня. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается областная прокуратура.

Предварительно установлено, что во время работ по прочистке межколодцевого пространства жилого дома на глубине 6 метров в результате отравления угарным газом пострадали 2 работника предприятия, – сообщает пресс-служба ведомства. – В настоящее время организована проверка соблюдения требований безопасности при проведении работ.

Как уточнила официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова, первым потерял сознание 36-летний слесарь, 50-летний директор предприятия, находившийся рядом, кинулся спасать пострадавшего. Но он также вдохнул ядовитые газы, которые скопились в колодце.

– Мужчины госпитализированы с признаками отравления токсичными газами – метаном и диоксидом углерода, – сообщает пресс-служба областного СУ СУ. – Один из пострадавших – слесарь – находится в реанимационном отделении. Его руководителя выписали после оказания медпомощи.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, действиям ответственных лиц дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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